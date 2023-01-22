Дорожную развязку в Барнауле за 3 млрд рублей реконструирует московская «РСК»

Московское ООО «Региональная строительная компания» (РСК) признано победителем закупки на реконструкцию объездной дороги с развязкой на пересечении со Змеиногорским и Южным трактами в Барнауле. Она предложила выполнить работы за 2,99 млрд руб. при начальной цене контракта 3,15 млрд руб.

Второй участник закупки предложил выполнить реконструкцию за 3 млрд руб.

Протяженность реконструируемого участка – 580 метров. Работы подрядчик должен будет начать сразу после подписания контракта, но не раньше 1 февраля. Реконструкция будет проводиться в два этапа: первый должен быть завершен до конца 2023 года, полностью завершить объект необходимо не позднее 10 декабря 2024 года.

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Илья Николаев