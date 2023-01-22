Правительство снизило ставку по сельской ипотеке для приграничных территорий до 0,1%

Ставка по программе сельской ипотеки для приграничных территорий составит 0,1%. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Таким образом, максимальная ставка по ипотеке для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований снижена с 3% до 0,1%.

В пресс-службе правительства отметили, что за время действия программы сельской ипотеки было выдано 109,7 тыс. кредитов на сумму 220,4 млрд руб.

Программа сельской ипотеки работает с 2020 года. Ипотеку можно взять на покупку частного дома или его строительство на новом или уже имеющемся участке. Для Дальнего Востока, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ленинградской области максимальный размер кредита составляет 5 млн руб., для других регионов — 3 млн руб.

Олеся Павленко