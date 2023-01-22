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Коммерсантъ FM
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Новый министр обороны Германии назвал своей целью создание сильнейшей армии в ЕС

Борис Писториус, с 19 января занимающий должность министра обороны Германии, заявил, что задача его команды — создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в Евросоюзе. Для достижения этой цели потребуется несколько лет.

«Моя работа сейчас состоит в том, чтобы проложить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха»,— сказал господин Писториус в интервью Bild am Sonntag. По его оценке, добиться создания лучшей армии в ЕС невозможно за три года (в 2025 году пройдут следующие парламентские выборы в Германии, в результате которых может смениться правительство).

Министр также отметил, что стремится к росту популярности Бундесвера в немецком обществе, модернизации военной инфраструктуры, набору личного состава и закупке вооружений. «Войска должны чувствовать, что вы им доверяете и благодарны за то, что они делают»,— считает Борис Писториус.

Согласно данным аналитического центра GlobalFirepower, по состоянию на 2023 год среди стран Евросоюза самой сильной армией обладает Франция. В топ-3 также входят Италия и Польша, Германия находится на четвертой строчке.

Андрей Сапожников

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