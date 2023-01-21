Marca: задержанному по обвинению в сексуальном насилии Алвесу может грозить до 12 лет

Бразильский футболист Дани Алвес обвиняется в Испании в сексуальном насилии, жалоба поступила в каталонскую полицию 2 января. Мексиканский клуб «Пумас» после задержания 39-летнего футболиста его уволил. Алвес содержится под стражей без права внесения залога в Барселоне, ему может грозить от года до 12 лет заключения, сообщает Marca.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бразильский футболист Дани Алвес

Фото: Lee Smith / Reuters Бразильский футболист Дани Алвес

Фото: Lee Smith / Reuters

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что обвинение и задержание Дани Алвеса стали для него шоком. Алвес выступал за «Барселону» в течение восьми сезонов с 2008 по 2016 год, он — самый титулованный футболист в истории.

Источник, близкий к расследованию, сообщил AFP, что женщина обвиняет футболиста в изнасиловании, и она повторила свое обвинение перед судьей в пятницу. Испанские СМИ пишут, что предполагаемое сексуальное насилие произошло в популярном ночном клубе Барселоны в ночь с 30 на 31 декабря.

Дани Алвес также выступал за «Севилью», «Пари Сен-Жермен», «Сан-Паулу», «Ювентус» и другие клубы.

Мария Федотова