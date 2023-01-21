Аутстаффинг обозначил минусы

На рынке труда растет спрос на аренду кадров. Речь идет об аутстаффинге, когда сотрудник оформлен в одной компании, но работает в другой. Число подобных вакансий на HeadHunter за год выросло на 10%, пишут «Известия». Популярность формата связана с нехваткой кадров на фоне оттока мигрантов и мобилизации. Бизнес может существенно сэкономить на штате, но для сотрудников такой вид занятости невыгоден. Почему? Расскажет Алексей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Прежде всего, надо объяснить разницу между двумя созвучными понятиями. Аутсорсинг — это выполнение проекта под ключ сторонней командой, а аутстаффинг — это аренда конкретного специалиста. В России и за рубежом к этой схеме начали прибегать айти-компании. Аутстаффинг помогает им экономить время и деньги на поиски нужных кадров, поясняет топ-менеджер одной из таких площадок, управляющий партнер rubrain.com Василий Воропаев: «У нас программисты только высокого уровня, которые не учатся, не раскачиваются, а сразу приступают к задачам. Конечно, такие сотрудники работают в штате. Соответственно, им доступны все социальные выплаты, гарантии, отпуск, больничные.

Наш программист сразу выходит на тимлида, который прямо здесь и сейчас нанимает себе команду. То есть, если, например, вам неинтересно работать в каком-нибудь банке, то вы можете выбрать большой и модный блокчейн. То есть специалист сам выбирает то, что ему интересно для развития».

Но аутстаффинг в России — это уже не только про айти. Применяется схема в самых разных сферах причем вполне легально, отмечает заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков: «В первую очередь ритейл, производство, строительство, агропром, доставка товаров, логистика, в том числе водители.

Кадров не хватает. Если раньше это был такой немного "серый" бизнес, то сейчас все платят налоги на сотрудников, оформляют их в штат либо привлекают по договорам ГПХ, либо самозанятых».

Однако профессор Финансового университета Александр Сафонов уверен, что значительная часть компаний, практикующих аутстаффинг, все еще работают в «серой» зоне. Для бизнеса аренда сотрудников — это легальная возможность сократить налоговые отчисления, поясняет собеседник “Ъ FM”: «Компания, которой нужен персонал, заключает договор об оказании услуг.

Частное агентство занятости имеет в своем штате 100 человек, у них трудовой договор, по которому им выплачивают, например, МРОТ. Значительная часть денег обналичивается, и за счет этого идет доплата к заработной плате. Это и экономия на НДФЛ. В общей сложности — где-то 43%. И второй формат, когда с сотрудниками прерывают трудовые отношения, сажают их всех на цифровую платформу в режиме самозанятости и распределяют от себя заказы через цифровую платформу».

Экономика в результате недополучит налоги, а сотрудники, работающие по такой схеме, останутся без пенсий, продолжает Александр Сафонов из Финансового университета: «Получается, что социальные фонды недополучают значительное количество денег. Все льготы для самозанятых придется компенсировать бюджету. В итоге получается кривая экономическая схема.

Предприятия, которые остаются в "белой зоне", имеют себестоимость выше, чем те, которые находятся в "серой". То есть создается ситуация, как в 90-х, когда быть честным и правильным — это разорительно. Кроме того, в долгосрочной перспективе все лица, которые работают по аутстаффингу, в конечном итоге окажутся среди бедных пенсионеров. При этом, поскольку большинство из них работает в основном на промышленных предприятиях, они не смогут продолжить работу в силу потери трудоспособности».

Эксперимент с режимом самозанятых идет уже несколько лет. При оказании услуг физлицам они платят налог 4%, а компаниям — 6%. В декабре о сужении его применения заговорили в Минфине. Глава департамента налоговой политики напомнил, что режим вводился с расчетом на применение малым бизнесом и в случае подработки.

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