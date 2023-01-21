В «Росэнергоатоме» рассказали о попытках Украины завербовать сотрудников Запорожской АЭС

Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что украинская сторона пытается вербовать сотрудников перешедшей под контроль России Запорожской АЭС. По его словам, украинцы делают это по телефону.

«Украина активизировала усилия по вербовке сотрудников. В Киеве обнаглели до такой степени, что они пытаются вербовать прямо по телефону. И внаглую по телефону говорят: "А вы запишите аудио, видео, а мы вам разрешим работать на атомной станции, но будете потом выполнять то, что мы говорим"»,— рассказал господин Карчаа.

По его словам, люди «держатся», несмотря на все угрозы и вербовки. Советник главы «Росэнергоатома» отметил, что украинская сторона угрожает работникам станции и их семьям и пытается организовать саботаж.

Ренат Карчаа сообщил, что «Росэнергоатом» располагает достаточным кадровым резервом для замещения всех позиций на Запорожской АЭС. Однако, по его словам, на сегодняшний день такой необходимости нет.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о переходе Запорожской АЭС в российскую юрисдикцию. Станцией управляет «дочка» «Росатома» «Росэнергоатом». На ЗАЭС заблокировали пропуска сотрудников, которые не захотели продлевать контракт с эксплуатирующей организацией. Среди отказавшихся были те, кто «саботировал работу», «враждебно высказывался» в адрес России, ее военных и «Росатома», а также «распространял в коллективе деструктивные настроения».

Дарья Эрозбек