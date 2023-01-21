Пригожин пообещал разобраться с мэрией Камышловского района после отказа хоронить бойца ЧВК «Вагнер» с почестями

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал похороны бойца ЧВК из Камышловского района (Свердловская область) Ивана Савкина, с которым простились без оружейного салюта и военного караула. «К сожалению, я был не в курсе, что мэрия Камышловского района Свердловской области таким образом решила проявить свое скотство. Будем разбираться с подонками»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Камышловского района

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация Камышловского района

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам матери погибшего, чиновники отказались выделить для траурной церемонии Дом культуры в Камышловском районе, где мужчина был зарегистрирован. «Мы планировали там же устроить прощание. Но в администрации нам категорически отказали в помощи. На просьбу предоставить место в клубе сказали: ''Был бы вольный, а он ведь бывший зэк''»,— рассказала она порталу e1.ru.

Глава Восточного сельского поселения Николай Журский рассказал изданию, что лично к нему родственники с такой просьбой не обращались. «Они обратились к моему заместителю по поводу захоронения, он сказал: пожалуйста, хороните. Никаких дат не обговаривали, а потом они пропали. Я звонил его бабушке, принес ей соболезнования. Он участник ЧВК, погиб на спецоперации»,— отметил он.

Евгений Пригожин опубликовал рапорт командира штурмового отряда по поводу гибели бойца Савкина. В документе указано, что боец участвовал в штурме зданий города Бахмут, при котором в одиночку нейтрализовал солдат ВСУ. При дальнейшем штурме комплекса зданий под артиллерийским обстрелом он получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Диана Сунагатуллина