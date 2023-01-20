Продажи жилья на вторичном рынке в США достигли 12-летнего минимума

По данным американской Национальной ассоциации риэлторов, в декабре 2022 года продажи жилья на вторичном рынке упали на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 34% по сравнению с декабрем 2021 года. Всего за прошлый год было продано 4,02 млн жилых объектов. Таким образом, декабрь оказался самым слабым месяцем продаж за последние 12 лет, хуже ситуация была только в ноябре 2010 года, когда США выходили из ипотечного кризиса 2007–2008 годов, вызванного резким ростом невыплат по ипотечным кредитам с высоким уровнем риска.

Декабрь также стал 11-м месяцем подряд падения продаж жилья, а это самый длительный период стабильного снижения этого показателя с 1999 года. Причина падения — высокие ставки ипотечных кредитов, которые начали расти весной 2022 года и к осени выросли вдвое. Ситуация осложняется нехваткой доступного жилья на вторичном рынке из-за высокого спроса на него в первые два года пандемии. Средняя стоимость жилья на этом рынке выросла на 2,3% в прошлом месяце по сравнению с декабрем 2021 года и составила $366,9 тыс., и эта цена является рекордной за все время для последнего месяца года. По данным ассоциации, замедление рынка видно и по тому, что увеличивается время продажи жилья: в декабре 2022 года жилье продавалось в среднем за 26 дней, в ноябре этот срок составлял 24 дня, а в декабре 2021 года — 19 дней.

Алена Миклашевская