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Третью очередь дублера проспекта Гагарина спроектирует новый подрядчик за 19,8 млн рублей

Московская компания «Спецстройпроект» выбрана победителем электронного конкурса на проектирование третьей очереди дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Подрядчик готов выполнить работы за 19,8 млн руб., стоимость снизилась на 25% от начальной, сообщается на портале госзакупок.

Ранее подрядчиком была выбрана петербургская компания «Геокад», но контракт с ней расторгли по соглашению сторон.

Третий этап предполагает продление дороги от трассы Нижний Новгород — Саратов до дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. «Спецстройпроекту» предстоит выполнить изыскательские работы до 1 июня 2023 года и затем направить проектную документацию на экспертизу.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ИСП «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ»» зарегистрировано в городе Красногорск Московской области в декабре 2016 года с уставным капиталом 260 тыс. руб. Основной деятельностью является инженерно-техническое проектирование. Директор — Александр Алексеев. Половина компании принадлежит Павлу Соловьеву, другая половина — Александру Лодыгину. Финансовая отчетность не опубликована.

Дублер Гагарина власти планируют построить до 2026 года. Общая стоимость дороги оценивалась в 47 млрд руб., но позже проект подорожал. В рамках одного из этапов строительства планируется построить мост через Оку в районе Ольгина с выходом на улицу Фучика. Переправу проектирует институт «Гипростроймост - Санкт-Петербург».

Елена Ковалева

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