Один человек погиб в массовом ДТП в центре Адлера

В пятницу, 20 января, на улице Ленина в Адлерском районе Сочи столкнулись девять автомобилей. В массовой аварии погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водители автомобилей BMW и Mercedes во время спуска не выдержали безопасную дистанцию и врезались в стоящие машины.

«В результате ДТП водитель автомобиля KIA погиб. Пострадавшие госпитализированы»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, а также МЧС и скорой медицинской помощи. Движение по мосту, где произошла авария, временно перекрыто.

Тат Гаспарян

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