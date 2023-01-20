Охранники колонии готовятся в колонию

Пятеро сотрудников исправительной колонии №2 УФСИН России, расположенной в Яшкульском районе Калмыкии, были задержаны по возбужденному в августе прошлого года уголовному делу о превышении полномочий, сообщил уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев. Им предъявлены обвинения, они задержаны и арестованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ИК-2 в Калмыкии

Фото: УФСИН РФ по республике Калмыкия ИК-2 в Калмыкии

Фото: УФСИН РФ по республике Калмыкия

Как сообщал «Ъ», 5 августа прошлого года в ИК-2 двое осужденных отряда строгих условий напали на охранников. В результате нападения один сотрудник охраны был убит, семеро получили ранения. Вскоре стало известно, что после инцидента к заключенным Магомеду Атимагомедову (2000 года рождения) и Дауду Курамагомедову (1994 года рождения), которые пытались бежать из колонии, применялись пытки.

«Я обращался к директору Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадию Гостеву с просьбой оградить осужденных от возможного давления, применения недозволенных методов воздействия,— написал Джамал Алиев в своем Telegram-канале.— Обращался также к уполномоченному по правам человека в Республике Калмыкия Валерию Чубу с просьбой рассмотреть мотивы, подтолкнувшие на совершение столь жестокого преступления, ведь причины и условия, способствовавшие такому поведению, вызывали немало вопросов, в том числе и у правоохранительных органов».

Аналогичное обращение было направлено и федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой — «с просьбой рассмотреть вопрос» об обращении в связи с этим к председателю СКР Александру Бастрыкину.

По факту допущенных нарушений было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением пыток), добавил омбудсмен, Атимагомедов и Курамагомедов признаны потерпевшими.

Как стало известно «Ъ», уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками колонии было возбуждено уже 10 августа.

Оно находится в работе у следователей отдела по расследованию особо важных дел управления СКР по Калмыкии. Основанием для возбуждения дела стали результаты проверки, проведенной прокуратурой Калмыкии, а также собственные наработки сотрудников следственного управления.

По версии следствия, при попытке побега Атимагомедов и Курамагомедов убили одного из сотрудников колонии, пытались убить второго, а при задержании нанесли телесные повреждения еще шести уфсиновцам.

После задержания осужденных не установленные на момент возбуждения дела должностные лица колонии в течение пяти с половиной часов, до половины пятого утра, избивали ногами и руками по голове, туловищу, рукам и ногам, а также облили обоих кипятком в области живота и грудной клетки.

В эти же часы избиениям в качестве наказания за попытку побега двух дагестанцев были подвергнуты еще восемь осужденных (большинство из них — также дагестанцы), находившихся в помещениях строгих условий отбывания наказания.

Именно в этих действиях сотрудников колонии следствие усмотрело признаки превышения должностных полномочий, совершенных с применением пытки (ч. 4 ст. 286 УК РФ).

Спустя неделю все «наказанные» сидельцы колонии были признаны потерпевшими по делу.

Правда, по свидетельству адвоката Азы Алиевой, некоторые, очевидно не выдержав давления, позднее отказались от претензий, заявив, что никто их не избивал.

Адвокат обращалась к председателю СКР с жалобой, просила взять расследование дела под личный контроль и передать его в Главное следственное управление, опасаясь предвзятости со стороны местных следователей. Однако реакции на это обращение не последовало. По словам Азы Алиевой, умысел на побег возник у осужденных потому, что сотрудники колонии препятствовали им совершать намаз, читать Коран. После задержания Атимагомедова и Курамагомедова пытали не несколько часов, как считает следствие, а двое суток, «не прекращая пыток ни на минуту».

«Пытки были самые изощренные,— рассказала адвокат "Ъ".— Девятого августа я впервые посетила Атимагомедова, на его теле и лице не было живого места. Пытали водой, ершиком для унитаза и кипятком. Атимагомедову на животе выжигали крест, подвешивали осужденных за закованные сзади наручники, прижигали раны солью и окурками».

В действиях сотрудников колонии защитник усматривает явные признаки преступления, предусмотренного ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера), однако пока, по данным адвокатов, в деле фигурирует лишь ст. 286.

«Сотрудники колонии были настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не попытались скрыть следы своих преступлений,— свидетельствует Аза Алиева.— Когда мы прибыли в колонию, то обнаружили там и ершик, которым насиловали моего подзащитного. Мы отправили его на экспертизу, и на нем были обнаружены следы крови Атимагомедова. То есть факт доказан, а дело по 132-й не возбуждено».

По всей территории колонии, вспоминает адвокат, валялись окровавленные одеяла, а в куче мусора лежал молитвенный коврик, который отобрали у Атимагомедова. По словам сидельцев колонии, сотрудники УФСИН угрожали мусульманам подвести их под террористическую 205-ю статью УК, если они не прекратят молиться и читать Коран.

Как сообщал «Ъ», сотрудники Главного следственного управления СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу занимаются расследованием деятельности организованного в ИК-2 террористического сообщества, в котором состояли более ста человек. Части из них уже были вынесены обвинительные приговоры.

В издевательствах над осужденными участвовали гораздо больше сотрудников УФСИН, чем арестовано, утверждают потерпевшие, рассказывая конкретно о действиях каждого из них, однако пока они проходят по делу как свидетели.

Самим Атимагомедову и Курамагомедову после инцидента были инкриминированы преступления, предусмотренные пяти статьями УК — убийство, покушение на убийство, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, покушение на побег и призывы к массовым беспорядкам. При этом Атимагомедов (отбывавший срок за угон автомашины), по словам адвоката, уверяет, что не имел абсолютно никакого отношения к убийству сотрудника колонии.

В ближайшие дни адвокаты вновь отправятся в Калмыкию для участия в очных ставках потерпевших с подозреваемыми сотрудниками ИК-2. В целом же расследование дела, предполагают защитники, займет еще как минимум год.

Юлия Рыбина, Махачкала