10 мониторов холтер поступили в Глазовскую межрайонную больницу в Удмуртии

В Глазовскую межрайонную больницу в Удмуртии поступило 10 мониторов холтер. Как рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук, в настоящее время их востребованность «очень высокая».

Портативное устройств в течение суток позволяет делать динамическую электрокардиографию и измерять артериальное давление. При этом все полученные данные аккумулируются на компьютере врача, что позволяет выявить возможные патологии или скорректировать схему лечения.

За год на таких аппаратах возможно провести больше 1,9 тыс. исследований.

Напомним, накануне в Глазовскую межрайонную больницу также поступила партия эндоскопической аппаратуры экспертного класса. В частности, в учреждение направили видеоэндоскопические системы, видеогастроскопы и видеоколоноскопы, а также бронхоскоп и аргоноплазменный электрокоагулятор.