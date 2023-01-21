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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

22 января исполняется 60 лет президенту Международной светотехнической корпорации «Боос Лайтинг Групп» Георгию Боосу

Георгий Боос

Георгий Боос

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Георгий Боос

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент РСПП Александр Шохин:

— Уважаемый Георгий Валентинович! Поздравляю Вас с юбилеем! Высокий профессионализм и предпринимательский талант снискали Вам авторитет в деловых кругах. Под Вашим руководством МСК «БЛ Групп» стала флагманом светотехнической отрасли. Знаю Вас по совместной работе в Госдуме и правительстве РФ как человека, искренне болеющего за судьбы Родины. Как председатель комиссии РСПП по радиоэлектронной и электротехнической промышленности Вы отстаиваете интересы отечественного производителя на внутреннем и внешних рынках, что особенно актуально в условиях санкций, когда России нужно опираться на собственный промышленный потенциал. Желаю Вам здоровья, новых успехов в реализации важнейших для страны проектов, пусть энергия вашего созидательного труда проникает во все сферы жизни!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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