Число отравившихся в закусочной Екатеринбурга выросло до 15

Роспотребнадзор Свердловской области сообщил об увеличении числа заболевших острой кишечной инфекцией среди посетителей закусочной «У Аро» на улице Декабристов в Екатеринбурге до 15 человек. Среди них восемь — студенты колледжа имени Ползунова. В общежитии, где проживали пострадавшие студенты, предписали провести санитарно-профилактические мероприятия.

Ранее острая кишечная инфекция была выявлена у пятерых подростков 16-17 лет. Всего с 16 по 19 января госпитализированы 11 пострадавших. Возбудитель заболевания — норовирус второго типа — также выявлен при обследовании трех сотрудников заведения. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского управления СКР Михаилу Богинскому доложить о результатах проверки по факту отравления жителей Екатеринбурга.

Напомним, в ходе проверки Роспотребнадзора в закусочной выявили многочисленные нарушения СанПиН. Кроме того, лабораторные исследования выявили бактерии группы кишечной палочки во всех пробах шаурмы с курицей и со свининой, хот-догом в лаваше и в овощах. В суд направили документы для временного закрытия павильона.

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Диана Сунагатуллина