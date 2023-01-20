Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с отравлением 12 человек в закусочной Екатеринбурга

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, организованной из-за отравления жителей Екатеринбурга в одном из местных заведений, сообщила пресс-служба ведомства. Острая кишечная инфекция выявлена у 12 посетителей закусочной «У Аро» на улице Декабристов, среди заболевших — пятеро подростков 16-17 лет.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 12 случаев заболевания были зарегистрированы с 16 по 18 января, 11 из заболевших госпитализированы. У пострадавших наблюдается клиника средней степени тяжести — повышенная температура, многократные жидкий стул и рвота. Возбудитель заболевания — норовирус второго типа, который обнаружили и у сотрудника заведения.

В ходе проверки Роспотребнадзора в закусочной выявили многочисленные нарушения СанПиН. Кроме того, лабораторные исследования выявили бактерии группы кишечной палочки во всех пробах шаурмы с курицей и со свининой, хот-догом в лаваше и в овощах. При проверке в павильоне не было воды и дезинфицирующих средств, закусочная была не оборудована туалетом с раковиной.

Составлен протокол о временном запрете деятельности объекта. Соответствующие документы направили в суд. Отчитаться по проделанной работе и об установленных обстоятельствах Александру Бастрыкину должен доложить руководитель свердловского управления СКР Михаил Богинский.

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Диана Сунагатуллина