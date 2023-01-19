Задержан подозреваемый в пособничестве убийству ивановского чиновника

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан 22-летний житель Иваново, подозреваемый в пособничестве убийству сотрудника департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Павла Федосеева. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону (СУ СКР).

По данным следствия, подозреваемый вместе со своим 27-летним братом Хачатуром Тарханяном накануне вечером приехал на встречу с 32-летним потерпевшим «с целью решить имевшийся между ними конфликт». Хачатур Тарханян, по предварительным данным, застрелил господина Федосеева на улице Кузнецова. Чиновник скончался от трех огнестрельных ранений в голову, после чего братья скрылись с места происшествия.

«Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения стрелявшего 27-летнего Тарханяна Хачатура Нерсесовича. Он объявлен в розыск и может передвигаться на автомобиле Hyundai Solaris»,— говорится в сообщении СУ СКР.

Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя областного главка Константину Василевичу доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. По предварительной версии, причиной убийства мог стать бытовой конфликт.

Александр Тихонов, Ярославль