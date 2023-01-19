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Чиновника убили в бытовом порядке

В Иваново застрелен сотрудник дорожного департамента

Сотрудник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Павел Федосеев был застрелен 18 января вечером в Иваново. Три точных выстрела из пистолета Макарова в голову произвел неизвестный на улице Кузнецова в нескольких кварталах от здания областного УМВД, после чего скрылся на автомобиле. Возбуждено уголовное дело, о ходе расследования поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Правоохранительные органы ведут розыск убийцы.

Место убийства Павла Федосеева

Место убийства Павла Федосеева

Фото: Следственный комитет РФ

Место убийства Павла Федосеева

Фото: Следственный комитет РФ

32-летний Павел Федосеев, работавший в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, погиб от трех огнестрельных ран в области головы. По данным следствия, 18 января около 21:30 в Иваново в него стрелял из пистолета Макарова неизвестный у дома №12 по улице Кузнецова, когда потерпевший выходил из магазина и направлялся в припаркованный рядом черный BMW. В нескольких кварталах от места убийства находится здание УМВД России по Ивановской области.

Чиновник сразу скончался, а убийца скрылся с места происшествия. Управление Следственного комитета России по Ивановской области (СУ СКР) возбудило уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Следователи и криминалисты изъяли с места убийства три гильзы и ряд других предметов, назначены судебно-медицинская, генетическая и баллистическая экспертизы.

«В настоящий момент продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения лица, совершившего особо тяжкое преступление»,— сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя областного главка Константину Василевичу доложить ему о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Предварительной версией произошедшего следователи в настоящее время считают бытовой конфликт.

Связь убийства с профессиональной деятельностью Павла Федосеева на данный момент не усматривается.

Александр Тихонов, Ярославль

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