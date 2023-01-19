Второй круг Australian Open

Мужчины. Андрей Рублев (Россия, 5)—Эмиль Руусувуори (Финляндия) 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. Дэниэль Эванс (Великобритания, 25)—Жереми Шарди (Франция) 6:4, 6:4, 6:1. Хольгер Руне (Дания, 9)—Максим Кресси (США) 7:5, 6:4, 6:4. Алекс де Минор (Австралия, 22)—Адриан Маннарино (Франция) 7:6 (7:3), 4:6, 6:4, 6:1. Григор Димитров (Болгария, 27)—Ласло Дьёре (Сербия) 6:3, 6:2, 6:0. Новак Джокович (Сербия, 4)—Энцо Куко (Франция) 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:0. Алексей Попырин (Австралия)—Тейлор Фриц (США, 8) 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2. Джеффри Вольф (США)—Диего Шварцман (Аргентина, 23) 6:1, 6:4, 6:4. Майкл Ммо (США)—Александр Зверев (Германия, 12) 6:7 (1:7), 6:4, 6:3, 6:2. Роберто Баутиста (Испания, 24)—Брэндон Холт (США) Дженсон Бруксби (США)—Каспер Рууд (Норвегия, 2) 6:3, 7:5, 6:7 (4:7), 6:2.
Женщины. Варвара Грачева (Россия)—Лукреция Стефанини (Италия) 6:3, 6:1. Каролина Плишкова (Чехия, 30)—Юлия Путинцева (Казахстан) 6:0, 7:5. Кэти Волынец (США)—Вероника Кудерметова (Россия, 9) 6:4, 2:6, 6:2. Магда Линетт (Польша)—Анетт Контавейт (Эстония, 16) 3:6, 6:3, 6:4. Екатерина Александрова (Россия, 19)—Тейлор Таунсенд (США) 1:6, 6:2, 6:3. Каролин Гарсия (Франция, 4)—Лейла Фернандес (Канада) 7:6 (7:5), 7:5. Арина Соболенко (Белоруссия, 5)—Шелби Роджерс (США) 6:3, 6:1. Элизе Мертенс (Бельгия, 26)—Лорен Дэвис (США) 6:4, 6:3. Белинда Бенчич (Швейцария, 12)—Клэр Лю (США) 7:6 (7:3), 6:3. Нурия Паррисас Диас (Испания)—Анастасия Потапова (Россия) 6:3, 6:2. Донна Векич (Хорватия)—Людмила Самсонова (Россия, 18) 6:3, 6:0. Маркета Вондроушова (Чехия)—Унс Джабир (Тунис, 2) 6:1, 5:7, 6:1.