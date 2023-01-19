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Коммерсантъ FM
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Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора

Прокуратура до конца января предъявит актеру Алеку Болдуину обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, погибшей в результате несчастного случая на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщила прокурор штата Нью-Мехико Мэри Кармак-Альтвайс, которая ведет дело Алека Болдуина. Обвинения также предъявят ответственной за оружие на съемочной площадке Ханне Гутьерес-Рид.

Алек Болдуин

Алек Болдуин

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Алек Болдуин

Фото: Andrew Kelly / Reuters

«Тщательно проанализировав доказательства и законы штата Нью-Мексико, я пришла к заключению, что существует достаточно оснований для предъявления уголовных обвинений Алеку Болдуину и другим членам съемочной группы фильма "Ржавчина"»,— написала госпожа Кармак-Альтвайс в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Как уточнила прокурор, обвинения в непредумышленном убийстве выдвинут Алеку Болдуину и Ханне Гутьерес-Рид, чтобы впоследствии суд определил, по какому из двух типов правонарушения они будут проходить. Она отметила, что ассистенту режиссера Дэвиду Холсу назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы условно, поскольку он заключил сделку с прокуратурой по обвинению в халатности в обращении с огнестрельным оружием.

В соответствии с законодательством штата Нью-Мехико непредумышленное убийство является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок до 18 месяцев и штрафом в размере $5 тыс.

В октябре 2021 года во время съемок фильма «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. В результате стрельбы оператор фильма Галина Хатчинс получила ранение, от которого позже скончалась в больнице.

В октябре 2022 года господин Болдуин заключил соглашение по урегулированию иска с семьей госпожи Хатчинс. По мнению сторон, она погибла в результате несчастного случая. В ноябре Алек Болдуин подал иск к членам съемочной группы фильма.

Милена Костерева

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