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Коммерсантъ FM
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Количество банкиров-миллионеров выросло в ЕС более чем на 40%

Количество банкиров, зарабатывающих за год более €1 млн, выросло в ЕС по итогам 2021 года на 41,5%, говорится в докладе Европейской службы банковского надзора (EBA). Если в 2020 году таковых было 1383 человека, то в 2021 году — 1957. Это рекордный показатель за все время ведения статистики, то есть с 2010 года, если не учитывать данные из Великобритании.

EBA связывает рост количества банкиров-миллионеров с удачным 2021 годом для банковского сектора, а также с оттоком сотрудников с высоким уровнем заработной платы из Великобритании и ЕС после «Брексита».

Регулятор также сообщил, что 70% прироста количества банкиров-миллионеров пришлось всего на три страны — Италию, Францию и Испанию. А наибольшее число банкиров, заработавших более €1 млн, пришлось на Германию — 30%. При этом самый высокооплачиваемый банкир работает в Испании. Ему удалось заработать в 2021 году €14–15 млн. Это как минимум в 466 раз превышает среднюю зарплату в Испании, отмечает EBA. Еще трем банкирам — по одному из Германии, Испании и Франции — удалось заработать в районе €13–14 млн. Имена всех этих банкиров не раскрываются.

Кирилл Сарханянц

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