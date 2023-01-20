ОП, и отмена выборов

Общественная палата (ОП) Новосибирской области приступила к обсуждению целесообразности замены прямых выборов мэра Новосибирска конкурсными процедурами. Как утверждают в ОП, поводом для обсуждения стало большое число обращений горожан, недовольных качеством муниципального управления. Идея отмены выборов не встречает возражений общественников — комиссии ОП поддерживают ее единогласно. Итоги обсуждения Общественная палата намерена представить законодательному собранию области. В конце прошлого года процедура отмены прямых выборов мэра соседнего Томска также началась с обращений общественников и завершилась принятием соответствующих изменений в устав города спустя всего полтора месяца.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Срок полномочий действующего мэра истекает в 2024 году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Срок полномочий действующего мэра истекает в 2024 году

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В Общественной палате Новосибирской области началось обсуждение целесообразности отмены прямых выборов мэра Новосибирска. Как пояснила „Ъ-Сибирь“ ее председатель Галина Гриднева, к этому ОП подтолкнули многочисленные обращения горожан, недовольных качеством муниципального управления. Госпожа Гриднева рассказала, что чаще всего жители города обращаются «по поводу состояния и качества дорог; работы сферы ЖКХ, точечной застройки и нагрузки на коммунальные сети, актов вандализма и их последствий; сноса газетных киосков». Кроме того, горожане, по ее словам, недовольны «разрешением открывать магазины пивной и винно-водочной продукции в жилых домах; размещением памятников героям в труднодоступных местах и т.д.».

Новосибирск остается одним из шести в России и самым крупным региональным центром, где сохраняются прямые выборы мэра. В 2014-м и 2019 году победу на них одержал представитель КПРФ Анатолий Локоть. В первый раз он набрал 43,75% голосов при явке 32,6%, во второй — 50,25% при явке 20,7%. Срок полномочий мэра истекает в 2024 году.

19 января вопрос отмены прямых выборов обсудила комиссия ОП по общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и Общественной наблюдательной комиссией. Среди ее членов сторонников сохранения прямых выборов мэра не оказалось. «Сегодня нам кажется, что будет лучше, чтобы таким городом, как Новосибирск, и в принципе городами управляли специалисты, которые хорошо знают городское хозяйство и систему управления, то есть настоящие управленцы, которые избираются на конкурсной основе»,— сказала Галина Гриднева.

Приглашенный в качестве эксперта аналитик «Клуба регионов» Вадим Попов привел данные проведенного организацией исследования. По его словам, они свидетельствуют о том, что избрание мэра по конкурсу идет российским городам на пользу: уже в первый год растут бюджетные показатели, появляются инвестиции, решаются актуальные хозяйственные проблемы. «Можно сколько угодно дискутировать, та или иная модель (городского управления.— „Ъ“) несовершенна, но есть тренд, который уже исторически движется, пусть где-то тяжело и сложно, но он ориентируется на реальную политическую ситуацию»,— спрогнозировал господин Попов будущее прямых выборов мэров в России.

Председатель комиссии бердчанка Марина Щербенева вспомнила, каким «жесточайшим» было противостояние избранного мэра Бердска «романтика-коммуниста Ильи Потапова» с губернатором-единороссом Владимиром Городецким. «Расцвет просто!» — оценила она состояние города после того, как в 2015 году господина Потапова сменил назначенный по конкурсу Евгений Шестернин. Опрашивать населения о целесообразности отмены прямых выборов госпожа Щербенева посчитала излишним. «У нас, когда спрашивают население, очень активничают либерально настроенные граждане»,— ответила она на прозвучавшее предложение.

Генерал-майор запаса Владимир Попков заявил о том, что на время специальной военной операции, которая, по его мнению, продлится еще не один год, было бы правильным вообще отменить выборы, а мэров назначать. «Сталин Иосиф Виссарионович во время войны никаких выборов не проводил!» — привел он аргумент в пользу такого решения.

Ряд экспертов отметили, что переход к избранию мэров по конкурсу не является гарантией эффективности местной власти. В частности, указали на примеры из Новосибирской области. «Посмотрите, как себя проявили эти главы (избранные по конкурсу.— „Ъ“). Там есть некоторые нарекания и претензии. Там есть некоторые главы, которые переизбирались, но при этом не сильно развивают муниципальные образования. Бюджетные показатели очень слабые»,— обратил внимание членов комиссии доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Виктор Зеленцов.

Тем не менее все члены комиссии по общественному контролю проголосовали за отмену прямых выборов мэра Новосибирска. Аналогично поступили комиссии по культуре, духовно-нравственному развитию и межнациональным отношениям, а также по патриотическому воспитанию и делам ветеранов.

По данным ОП, обсуждение вопроса о выборах пройдет во всех 13 комиссиях палаты. После этого итоги подведут на заседании совета ОП, намеченном на 26 января. «В дальнейшем Общественная палата Новосибирской области намерена вый­ти к депутатам законодательного собрания региона с инициативой рассмотреть вопросы эффективности системы организации выборов мэра города Новосибирска»,— сообщила Галина Гриднева. Прямые выборы мэра Новосибирска прописаны в областном законе и могут быть отменены внесением изменений в него.

В декабре прошлого года новосибирский губернатор-единоросс Андрей Травников заявил, что считает возможной отмену прямых выборов мэра Новосибирска. «Я отношусь к отмене как к возможной. Она возможна. Никаких препятствий не вижу»,— сказал он. Анатолий Локоть тогда заявил журналистам, что пока не готов рассуждать на эту тему.

Как писал „Ъ-Сибирь“, в прошлом году в соседнем Томске процесс отмены прямых выборов мэра также начался с обращений общественников. Но, в отличие от Новосибирска, не в Общественную палату, а к депутатам областной законодательной думы от «Единой России». В результате уже примерно через полтора месяца этот процесс завершился — гордума Томска внесла соответствующие изменения в устав города.

Валерий Лавский