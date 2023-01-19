Уже 14 районов Петербурга перешли на новую систему уборки дворов

К новой системе уборки дворов присоединились уже 14 районов Санкт-Петербурга. Снег и мусор в них убирают местные жилищные агентства вместо частных подрядчиков, сообщили в пресс-службе Смольного.

В настоящее время силами городских организаций осуществляется уборка 11% внутриквартальных территорий. Вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий 19 января проинспектировал Калининский район, где 17% территории с начала недели убирают по новой схеме.

«Никого не принуждаем к немедленному включению в новую систему. Сейчас во главе угла вопрос не скорости, а качества. Поэтому сознательно дали возможность каждому району выбрать свой темп перехода, в зависимости от особенностей и возможностей»,— отметил он.

Напомним, что в Санкт-Петербурге стартовал второй этап перехода на новую систему уборки внутриквартальных территорий. Снег и мусор во дворах начали убирать не подрядные организации, а местные жилищные агентства.

Подробнее о переходе на новую систему уборки дворов — в материале «Ъ-СПб» «Чиновники перехватывают лопату».

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