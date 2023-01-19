Оборудование для Национального молодежного театра закупят вдвое дешевле начальной цены

Национальный молодежный театр Башкирии имени Мустая Карима заключил контракт на поставку и монтаж оборудования в рамках капитального ремонта камерного зала с уфимским ООО «Макрозвук», сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен вдвое дешевле начальной цены (22,68 млн руб.) — за 11,23 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Уфа», УФАС по Башкирии отменило итоги прошлого аукциона, которые были подведены 30 ноября. Тогда победителем стало московское ООО «Музыка и технологии», предложившее исполнить контракт за 15,2 млн руб. УФАС признало жалобу ООО «Сибирский тендер» из Бийска (Алтайский край) частично обоснованной, согласившись с заявителем, что некоторые пункты описания объекта закупки не соответствуют проектной документации, что является нарушением закона «О контрактной системе».

До 30 июня 2023 года подрядчик должен поставить 129 элементов оборудования, в том числе акустические системы, музыкальные микрофоны, светодиодный модуль.

ООО «Макрозвук», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в декабре 2014 года. Владелец — Альберт Мусин. В 2021 году при выручке 21,26 млн руб. чистая прибыль компании составила 1,8 млн руб.

Майя Иванова

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