Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии Бабиша в отмывании денег

Национальная финансовая прокуратура (НФП) Франции ведет дело против экс-премьера и кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша. Его подозревают в отмывании денег при покупке недвижимости во Франции. Об этом сообщила чешская газета Hospodask noviny со ссылкой на НФП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny, Reuters Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny, Reuters

Как сообщили изданию в полиции, следователи рассматривают подробности покупки Андреем Бабишем виллы на юге Франции за € 14 млн через цепочку офшорных компаний в Монако и на Виргинских островах.

«Мы начали по этому делу предварительное расследование по подозрению в отмывании грязных денег и уклонении от уплаты налогов»,— сообщили в НФП изданию. Там добавили, что дело связано с материалами Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) «Досье Пандоры».

В августе французская газета Le Monde сообщала о том, что прокуратура Франции ведет расследование против Андрея Бабиша по подозрению в отмывании денег. Расследование связано с публикацией «Досье Пандоры».

«Досье Пандоры» было опубликовано в октябре 2021 года. В архиве содержится 11,9 млн документов офшорных компаний, связанных с мировыми политиками, бизнесменами и знаменитостями. В расследовании фигурировал экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. Согласно данным ICIJ, господин Бабиш в 2009 году перечислил через офшоры с использованием подставных фирм и лиц €15 млн для покупки недвижимости во Франции. Он утверждал, что вся недвижимость была приобретена законно.

Олеся Павленко