Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Финансовая прокуратура Франции подозревает экс-премьера Чехии Бабиша в отмывании денег

Национальная финансовая прокуратура (НФП) Франции ведет дело против экс-премьера и кандидата в президенты Чехии Андрея Бабиша. Его подозревают в отмывании денег при покупке недвижимости во Франции. Об этом сообщила чешская газета Hospodask noviny со ссылкой на НФП.

Андрей Бабиш

Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny, Reuters

Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny, Reuters

Как сообщили изданию в полиции, следователи рассматривают подробности покупки Андреем Бабишем виллы на юге Франции за € 14 млн через цепочку офшорных компаний в Монако и на Виргинских островах.

«Мы начали по этому делу предварительное расследование по подозрению в отмывании грязных денег и уклонении от уплаты налогов»,— сообщили в НФП изданию. Там добавили, что дело связано с материалами Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) «Досье Пандоры».

В августе французская газета Le Monde сообщала о том, что прокуратура Франции ведет расследование против Андрея Бабиша по подозрению в отмывании денег. Расследование связано с публикацией «Досье Пандоры».

«Досье Пандоры» было опубликовано в октябре 2021 года. В архиве содержится 11,9 млн документов офшорных компаний, связанных с мировыми политиками, бизнесменами и знаменитостями. В расследовании фигурировал экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. Согласно данным ICIJ, господин Бабиш в 2009 году перечислил через офшоры с использованием подставных фирм и лиц €15 млн для покупки недвижимости во Франции. Он утверждал, что вся недвижимость была приобретена законно.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...