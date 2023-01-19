Какао по рецепту индейцев майя можно попробовать на «Роза Хутор»

В пространстве Food Street Горной Олимпийской деревни курорта открылась специальная какаошная



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Для приготовления какао здесь используют бобы из разных стран мира – Индии, Гондураса, Танзании, Мадагаскара, Колумбии и Кубы. Каждый вид дарит напитку неповторимый вкус. Так бобы из Гондураса дают оттенок копченых фруктов с нотками инжира и чернослива, из Индии – цветочно-фруктовый аромат, а из Колумбии отличаются сбалансированным вкусом с орехово-фруктовыми акцентами и замечательно подходят любителям классики.

Приготовление любимого многими напитка требует соблюдения определенных правил. Так для одной чашки необходимо строго 42 грамма какао. К нему добавляется молоко, на выбор - традиционное, миндальное, или кокосовое.

«Для приготовления какао по рецепту индейцев майя используется соль и перец. А вот сахар совсем не обязателен», - рассказала мастер по приготовлению какао Марина Обинякина.

Кстати, гости какаошной могут не только попробовать напиток, но и стать настоящими шоколатье. Для этого здесь организованы специальные мастер-классы по приготовлению шоколада.

Помимо какаошной в пространстве FoodStreet открыто несколько корнеров с паназиатской, восточной, европейской и итальянской кухнями. Здесь проходят дегустации и кулинарные мастер-классы. Например, можно научиться делать пиццу, освоить искусство приготовления лагмана или японского десерта моти, понять, как выбирать и открывать устрицы. «Принести напитки или убрать со стола помогает необычный официант – робот по имени «Кошечка». Так его назвали посетители фудкорта из-за острых ушек. Забавное существо перемещается по залу и общается с гостями», - рассказали в пространстве FoodStreet.

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Интересно провести время в FoodStreet курорта «Роза Хутор» могут не только любители хлеба, но и зрелищ. В афише пространства – ежедневные мастер-классы по рисованию, созданию ловца снов, витражей, игра в пинг-понг, квизы и многое другое. В вечерней программе – открытые просмотры фильмов, которые рассчитаны на аудиторию от шести лет, джазовые концерты, а также тематические вечеринки. Афишу мероприятий можно найти в социальных сетях курорта «Роза Хутор» и телеграмм-канале FoodStreet.

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