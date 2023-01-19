Компания Hyundai рассекретила новое поколение кроссовера Kona, раскрыв техническую информацию о модели.

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Автомобиль стал длиннее, шире и выше предшественника. Кроссовер имеет полностью новый дизайн кузова, выполненный в стиле минивэна Hyundai Staria, с характерными светящимися полосами в передней и задней частях кузова. Внешний декор у электромобиля, версий с двигателем внутреннего сгорания и «спортивной» модификации N Line отличается.

Интерьер выполнен в стиле современных моделей марки с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями, фоновой подсветкой салона и другими элементами. Переработана центральная консоль, на которой появились отсеки мелочей за счет переноса селектора трансмиссии на рулевую колонку. Расширилось базовое оснащение модели.

Бензиновый кроссовер доступен с двумя моторами — 150-сильным 2-литровым атмосферным и 200-сильным 1,6-литровым турбированным — в сочетании с вариатором или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, передним или полным приводом.

Предусмотрена 140-сильная гибридная версия со 105-сильным 1,6-литровым атмосферным бензиновым двигателем, 44-сильным электромотором и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Характеристики электрической версии Hyundai Kona будут раскрыты позже.

Кроссовер уже доступен в Южной Корее, а на других рынках новинка появится весной 2023 года.

Максим Вершинин