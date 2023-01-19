Ярославский губернатор пообещал зажечь неработающий Вечный огонь

К Вечному огню в поселке Борисоглебский Ярославской области проведут газ. Об этом заявил в своем «телеграм-канале» губернатор Ярославской области Михаил Евраев по итогам поездки в районный центр. Сейчас Вечный огонь у памятника героям Великой Отечественной войны не горит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Так быть не должно. Постараемся зажечь огонь уже к 23 февраля. Приведем в порядок сам памятник. Его нужно расширить и включить в список героев, погибших на передовой, участников СВО»,— написал Михаил Евраев.

Мемориал в Борисоглебском был открыт в 1970 году, когда в поселке не было газа. Несколько лет назад комплекс реконструировали на спонсорские деньги, сделали Вечный огонь, но газ к нему не подвели. Как рассказала «Ъ-Ярославль» депутат Ярославской областной думы Ольга Секачева, огонь зажигали только на праздники.

«Видимо, подключали баллончик, постоянно он не горел. Я поддерживаю инициативу провести газ к Вечному огню, но не надо забывать и о живых. Гораздо важнее сделать газ в домах военнослужащих. У меня было обращение от семьи участника СВО. Жена с маленьким ребенком живет в частном доме, сейчас у нее заканчиваются дрова. Вот им бы провести газ»,— рассказала «Ъ-Ярославль» госпожа Секачева.

Антон Голицын(

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