Потребительское общество подключили к водоснабжению после представления прокуратуры

Муниципальное предприятие «ЖКХ Турковского района» после прокурорского представления выдало местному потребительскому обществу технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и заключило с ним договор водоснабжения здания, сообщает пресс-служба управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.

Как сообщили в управлении, на личном приеме к заместителю Генерального прокурора РФ Николаю Шишкину поступило обращению председателя правления Турковского районного потребительского общества по вопросу подключения к системе водоснабжения.

«Прокуратурой Саратовской области проведена проверка. В ходе проверки установлено, что направленный данным обществом в августе минувшего года в МУП „ЖКХ Турковского района“ запрос о выдаче технических условий на подключение к централизованной системе водоснабжения принадлежащего ему здания остался нерассмотренным», — отметили в прокуратуре.

После того, как договор с потребительским обществом был заключен, виновный сотрудник МУП получил дисциплинарное наказание, уточнили в прокуратуре.

Сергей Петунин