Сотрудника колонии приговорили к колонии

Суд приговорил бывшего зам­начальника ФКУ ИК5 УФСИН России по Самарской области Илью Муху к десяти годам колонии строгого режима. Он получал взятки от заключенных, установили правоохранители. Как выяснили следователи, за незаконное вознаграждение он должен был помогать осужденным с облегчением условий отбывания наказания, изменением вида исправительного учреждения и не привлекать их к дисциплинарной ответственности за нарушения. В общей сложности правоохранители выявили восемь эпизодов получения взяток на общую сумму в размере 228 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Куйбышевский районный суд Самары огласил приговор в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ ИК5 УФСИН России по Самарской области Ильи Мухи. Он признан виновным в нескольких преступлениях по ст. 290 УК РФ (получение взяток должностным лицом). Информацию разместило областное СУ СКР.

Подсудимый приговорен к десяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Ранее его обвиняли по нескольким эпизодам ч. 2, ч. 3, п.б ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Следствие и суд установили, что с декабря 2020 по июль 2021 годов бывший замначальника исправительного учреждения получал взятки от заключенных. За незаконное вознаграждение он должен был помогать осужденным с облегчением условий отбывания наказания, изменением вида исправительного учреждения и не привлекать их к дисциплинарной ответственности за нарушения.

В общей сложности правоохранители выявили восемь эпизодов получения взяток. Всего ему было передано 228 тыс. руб.

По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Горбунова, решение вполне соответствует практике, с учетом тяжести состава преступлений и их количества: «Несмотря на то, что ст. 290 УК РФ предусматривает и менее суровое наказание, в том числе и штрафы, суд исходит из целого ряда факторов, в том числе наличия или отсутствия отягчающих обстоятельств, к числу которых, в частности, относится вымогательство взятки, объем полученных таким образом средств и количество доказанных эпизодов».

Как подчеркивает юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков, получение взятки — одно из самых опасных преступлений против интересов службы: «Стороне защиты рекомендую определить, передавалось ли вознаграждение за деятельность, связанную с выполнением должностных обязанностей. Получение вознаграждения за деятельность, не связанную с выполнением должностных обязанностей, нельзя считать взяткой».

Советник Адвокатского бюро ZKS Геннадий Есаков отмечает, что Илье Мухе грозило до 18 лет лишения свободы. «Максимальное наказание по этой части составляет 12 лет лишения свободы. То есть гипотетическое максимальное наказание за восемь эпизодов преступной деятельности могло составить 18 лет лишения свободы (минимальное — семь лет и один месяц). Поэтому назначение по совокупности преступлений, подчеркиваю, при восьми эпизодах 10 лет лишения свободы выглядит достаточно мягким приговором». По статистическим данным 2021 года, которые приводит эксперт, по ч. 5 ст. 290 УК РФ основная масса осужденных приговаривалась к лишению свободы на срок от пяти до восьми лет лишения свободы, наказание свыше восьми лет лишения свободы назначалось лишь единицам: «Но это за единичный эпизод преступления».

Ани Айвазян