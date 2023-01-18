Минприроды просят убраться

Нижегородские депутаты намерены подключить коллег-законодателей к решению вопроса ликвидации незаконных свалок на землях лесного фонда. По данным нижегородского минлесхоза, с 2008 года ими никто не занимается. В Нижегородской области насчитывается 127 несанкционированных лесных свалок, но из-за отсутствия у властей необходимых полномочий мусор из лесов не вывозится. На неоднократные обращения с просьбой решить эту проблему в Минприроды РФ пока не отреагировали. Депутаты заксобрания намерены подать инициативу по изменению федерального законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мусор в лесах убирают пока только волонтеры

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Мусор в лесах убирают пока только волонтеры

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

Нижегородской области необходимо совместно с другими регионами разработать совместную законодательную инициативу о наделении региональных властей или муниципалитетов полномочиями по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда, заявил региональный министр сельского хозяйства Роман Воробьев на заседании комитета по экологии в областном заксобрании.

По его словам, в нижегородских лесах насчитывается 127 свалок разного объема. До 2008 года полномочия по их ликвидации были закреплены за регионами. Однако затем эту норму исключили из Лесного кодекса, и выделение субвенций из федерального бюджета на эти цели прекратилось.

«После этого Рослесхоз и Минприроды РФ пытались доказать, что обязанность по уборке лесных свалок лежит на муниципалитетах. Однако пленум Верховного суда постановил, что органы МСУ делать этого не должны. Возникла правовая коллизия — земли лесного фонда федеральные, но у властей всех уровней нет соответствующих полномочий», — пояснил чиновник.

Поскольку у региона нет правовых полномочий на ликвидацию лесных свалок, средства из областного бюджета не выделяются, профильное министерство не может провести и оценку стоимости этих работ.

В минэкологии области разрабатывают проекты по ликвидации незаконных свалок, планируя подавать документы на участие в различных федеральных госпрограммах.

Однако в ситуации с лесными свалками этот механизм не работает — существующая коллизия не позволяет включать их в экологические программы. «Чтобы попасть в эти программы, необходимо перевести земельный участок из земель лесного фонда в другую категорию, например — в земли промышленности. Рослесхоз никогда на это не пойдет», — пояснил Роман Воробьев.

Небольшие свалки удается ликвидировать с помощью волонтеров. В 2022 году в Нижегородской области была проведена акция «Чистый лес»: из 12 лесничеств добровольцы вывезли более 900 кубометров мусора.

«Но рано или поздно мы упремся в большие свалки, которые усилиями волонтеров не убрать. Мы каждый год пишем в Минприроды письма за подписью губернатора с просьбой решить проблему. Аналогичные обращения неоднократно направлялись и областным заксобранием. Однако ответ на них не последовало», — посетовал господин Воробьев.

Сотрудники аппарата заксобрания добавили, что также не могут связаться с федеральным министерством: «Телефоны в Минприроды РФ не отвечают, дозвониться и получить какую-то информацию невозможно. Мы уже не знаем, в какие колокола бить».

Зампред заксобрания Ольга Щетинина предложила вынести проблему с ликвидацией лесных свалок на обсуждение Совета законодателей Приволжского федерального округа или Совета законодателей РФ.

«Сначала нам необходимо понять, в какой именно федеральный закон необходимо внести изменения и разработать соответствующий законопроект. Отмахнуться от такой инициативы, как от обычного обращения, у законодателей возможности не будет. Надо сформулировать, что именно мы предлагаем. Возможно, что полномочия по свалкам надо передавать на уровень местного самоуправления, но реализовываться они будут за счет федеральных средств», — отметила госпожа Щетинина.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали региональному минлесхозу еще раз подготовить предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, на основании которых будет разработана законодательная инициатива, и попросить спикера заксобрания Евгения Люлина снова обратиться в федеральное министерство.

Андрей Репин