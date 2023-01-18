Australian Open

Мужчины. Первый круг. Денис Кудла (США)—Роман Сафиуллин (Россия) 3:6, 7:5, 7:6 (8:6), 6:3. Роберто Баутиста (Испания, 24)—Жуан Соуза (Португалия) 6:3, 6:2, 6:2. Второй круг. Маккензи Макдональд (США)—Рафаэль Надаль (Испания, 1) 6:4, 6:4, 7:5. Карен Хачанов (Россия, 18)—Джейсон Кублер (Австралия) 6:4, 5:7, 6:4, 6:2. Фрэнсис Тиафо (США, 16)—Шан Цзюньчэн (Китай) 6:4, 6:4, 6:1. Денис Шаповалов (Канада, 20)—Таро Даниэль (Япония) 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. Даниил Медведев (Россия, 7)—Джон Миллман (Австралия) 7:5, 6:2, 6:2. Стефанос Циципас (Греция, 3)—Ринки Хиджиката (Австралия) 6:3, 6:0, 6:2. Янник Синнер (Италия, 15)—Томас Этчеверри (Аргентина) 6:3, 6:2, 6:2. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6)—Алекс Молчан (Словакия) 3:6, 3:6, 6:3, 6:2, 6:2. Хуберт Хуркач (Польша, 10)—Лоренцо Сонего (Италия) 3:6, 7:6 (7:3), 2:6, 6:3, 6:3. Себастьян Корда (США, 29)—Ёсукэ Ватануки (Япония) 6:2, 7:5, 6:4.
Женщины. Первый круг. Варвара Грачева (Россия)—Дарья Касаткина (Россия, 8) 6:1, 6:1. Нурия Паррисас Диас (Испания)—Беатриз Хаддад Майя (Бразилия, 14) 7:6 (13:11), 6:2. Анастасия Потапова (Россия)—Слоан Стивенс (США) 7:6 (7:2), 6:4. Донна Векич (Хорватия)—Оксана Селехметьева (Россия) 6:2, 2:6, 7:6 (10:7). Второй круг. Ига Швёнтек (Польша, 1)—Мария Камила Осорио (Колумбия) 6:2, 6:3. Елена Рыбакина (Казахстан, 22)—Кайя Юван (Словения) 6:2, 6:1. Елена Остапенко (Латвия, 17)—Анна Бондарь (Венгрия) 7:6 (7:5), 5:7, 6:0. Коко Гауфф (США, 7)—Эмма Радукану (Великобритания) 6:3, 7:6 (7:4). Джессика Пегула (США, 3)—Александра Соснович (Белоруссия) 6:2, 7:6 (7:5). Барбора Крейчикова (Чехия, 20)—Клара Бюрель (Франция) 6:4, 6:1. Ангелина Калинина (Украина)—Петра Квитова (Чехия, 15) 7:5, 6:4. Мэдисон Кис (США, 10)—Ван Синьюй (Китай) 6:3, 6:2. Мария Саккари (Греция, 6)—Диана Шнайдер (Россия) 3:6, 7:5, 6:3. Виктория Азаренко (Белоруссия, 24)—Надя Подороска (Аргентина) 6:1, 6:0. Даниэль Коллинс (США, 13)—Каролина Мухова (Чехия) 6:7 (1:7), 2:6, 7:6 (10:6).