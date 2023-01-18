Число ликвидированных за год компаний снизилось на 25% в Нижегородской области

В Нижегородской области за 2022 год ликвидировали более 6,5 тыс. организаций – на 25,4% меньше, чем годом ранее. Было зарегистрировано 4,3 тыс. новых предприятий (-1,2% к 2021 году), подсчитали в FinExpertiza по данным Федеральной налоговой службы (ФНС).

В России в целом за год было зарегистрировано 242,1 тыс. коммерческих организаций, что 8,6%, больше по сравнению с 2021 годом. «Смертность» бизнеса сократилась на четверть – было ликвидировано 280,2 тыс. предприятий. Это минимум за последние семь лет.

«Статистика открытий и закрытий предприятий за санкционный год в целом повторяет тренд 2021 года. Продолжающееся сокращение ликвидаций компаний отражает завершение основного этапа чистки реестра юрлиц от недействующих бизнесов»,– отмечают в FinExpertiza.