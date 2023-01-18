В Воркуте возбуждено уголовное дело по факту аварии на очистных сооружениях

Управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Коми организовало следственную группу в рамках уголовного дела, возбужденного по факту аварии на очистных сооружениях Воркуты. Авария привела к попаданию фекалий в главный водоем муниципалитета.

Как ранее сообщал «Ъ», в Заполярье из-за обвала здания очистной станции, эксплуатируемого с 1976 года и ни разу капитально не ремонтировавшегося, в реку Воркута попали стоки в виде фекалий и нерастворимого мусора.

Несмотря на то что местные власти докладывают о полном восстановлении производственной технологии водоканала, общественники настаивают на сохранении экоугрозы — как минимум для тех населенных пунктов под Воркутой и соседней Интой, где нет канализационно-очистных сооружений (вода в села и деревни посредством водовозок доставляется речная).

В связи с происшедшим возбуждено уголовное дело по ст. 250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству). Первоначально материалы собирали в МВД по Коми, однако на текущей неделе дело передано в СУ СКР по Коми.

«Ъ» в СКР сообщили, что для проведения расследования организована следственная группа. На вопрос «Ъ», есть ли уже в деле конкретные фигуранты, в СУ СКР по Коми уточнили, что «информация о возможных подозреваемых будет сообщена позже».

Пока решается вопрос, будет ли следствие заказывать отдельно по делу экспертизу состояния воды. Взятые на днях в ручье Параллельный у устья реки пробы воркутинские экологи направили в независимые лаборатории Москвы и Нижнего Новгорода. По их мнению, поскольку вода невооруженным глазом является не просто мутной, а ярко-черной и с учетом того, что в ней видны гельминты (черви-паразиты), это служит свидетельством наличия в воде неочищенных стоков, причем в довольно большом количестве.

Кроме того, как рассказал «Ъ» общественник Эдуард Петров, «вода и по состоянию на сегодняшний день по-прежнему очень сильно пахнет».

Дарья Шучалина, Сыктывкар