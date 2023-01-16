Стоки Воркуты направили в Москву

Общественники Воркуты опасаются, что авария на станции очистки сточных вод привела к серьезному загрязнению реки Воркута. Местные власти уверяют, что технология очистки воды восстановлена — угрозы здоровью потребителей больше нет. Экологи направили пробы воды для независимого анализа в лаборатории Москвы и Нижнего Новгорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным администрации Воркуты, авария произошла 24 декабря 2022 года на станции очистки сточных вод в Воркуте. «На очистных сооружениях обнаружено повреждение перекрытий проходного канала между первичным отстойником и аэротенком»,— сообщил тогда на своей странице в «ВКонтакте» мэр города Ярослав Шапошников. Тогда местные жители в соцсетях писали, что асфальтовый переход протяженностью в сотню метров обрушился в подвал, под землей оказались несущие стены и трубы.

Муниципалитет мог остаться на новогодние праздники без системы очистки сточных вод. Однако 26 декабря, по заявлению властей, было принято решение доразрушить поврежденный канал, а после разборки завалов полностью восстановить систему очистки.

Лаборатория ООО «Водоканал» провела замеры на выходе канализационной воды. Уровень загрязнения не превышает критериев отнесения события к разряду ЧС, сообщил в своем аккаунте градоначальник.

В конце декабря представители Центра лабораторного анализа и технических измерений взяли из реки воду на пробу, но результаты не были обнародованы.

Председатель общественной организации «Комитет спасения Печоры» (неправительственная организация, работающая в бассейне реки Печоры) Иван Иванов рассказал, что 10 января побывал на месте аварии. «Осмотрено место впадения ручья Параллельный в реку Воркуту, место аварийного слива канализационных стоков,— сообщил он.— Зрелище на месте слива канализации в реку Воркуту ужасное. Канализационные стоки даже без грубой очистки идут прямо в реку Воркуту». Он указывает, что проектная мощность очистной станции — 40 тыс. кубометров в сутки, которые могут попадать в реку. По его словам, общественники также взяли пробы в нескольких точках реки.

Воркутинский общественник Эдуард Петров рассказал «Ъ», что экологи много лет поднимают тревогу из-за ветхости очистных сооружений. В 2018 году в здании были укреплены балки перекрытий. «Но поскольку станция возведена в далеком 1976-м, давно назрел обстоятельный капремонт здания»,— высказался собеседник «Ъ». По его словам, даже если предположить, что в самой Воркуте очистка восстановлена, «то как быть с теми стоками, которые из-за аварии попали в воду и дошли до расположенных по течению населенных пунктов».

«Под Воркутой, а также в приграничной Инте немало сел и деревень, жители которых вынуждены использовать воду из водовозок, которые к ним приезжают. А в них ведь вода из реки. Без очистки!» — пояснил господин Петров.

По словам эколога, пробы направлены в лаборатории Москвы и Нижнего Новгорода, однако результаты пока не готовы. Он добавил, что ожидает вывода о ненормативном состоянии воды, поскольку даже при визуальном осмотре зафиксировано, что «вода сильно пахнет и в ней видны белые нитевидные черви».

Дарья Шучалина, Сыктывкар