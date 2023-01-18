Володин выступил за создание международного трибунала для Олланда, Меркель и властей Украины

Заявления чиновников Украины, Германии и Франции о подготовке украинских властей к нападению на Россию нужно использовать как базу для военного трибунала, убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он утверждает, что российская военная операция была «единственно правильным решением, принятым на опережение», и позволила «предотвратить гибель огромного количества людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что Минские соглашения были попыткой «дать Украине время», чтобы «стать сильнее». Бывший президент Франции Франсуа Олланд сказал, что Минские соглашения помогли Киеву усилить военный потенциал. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов на этой неделе сказал, что власти страны готовили граждан к войне.

«Признания, сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала. Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления»,— написал спикер Госдумы в Telegram.

В 2014 году представителями России, Украины, ОБСЕ, ДНР и ЛНР был подписан Минский меморандум о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины. Из-за нарушений договоренностей в 2015 году было подписано второе Минское соглашение.

Президент Владимир Путин говорил, что сказанные госпожой Меркель слова навели его на мысли, что военную операцию, возможно, надо было начинать раньше. Киев говорит, что готов рассмотреть возможность переговоров с Москвой, если они будут основываться на принципах территориальной целостности Украины.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».