Ущерб утонул в Черной

Уральское управление Росприроднадзора проиграло дело о взыскании ущерба в размере 543,6 млн руб., причиненного реке Черная АО «Водный союз». Арбитражный суд Курганской области отказал в удовлетворении иска. Надзорное ведомство рассчитало такую сумму вреда за сброс предприятием стоков с загрязняющими веществами в водоем в 2019–2020 годах. В «Водном союзе» утверждают, что не причиняли вреда реке, но признают, что построенные в 1984 году очистные не позволяют соблюдать в полном объеме современные нормативы по качеству сточных вод. Реконструкция сооружений в ближайшее время не планируется.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росприроднадзор установил, что содержание загрязняющих веществ в стоках превышает нормативы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Росприроднадзор установил, что содержание загрязняющих веществ в стоках превышает нормативы

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Курганской области отказал Уральскому межрегиональному управлению Росприроднадзора в удовлетворении иска о взыскании с АО «Водный союз» (Курган, входит в «Корпорацию СТС») ущерба, причиненного реке Черная, в размере 543,6 млн руб. С истца в пользу ответчика взыскано 140 тыс. руб. в счет возмещения судебных расходов на оплату экспертизы. Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражный дел.

Дело рассматривается в суде с августа 2021 года. Согласно материалам дела, Уральское управление Росприроднадзора просило взыскать с «Водного союза», которое оказывает услуги водоснабжения и водоотведения в Кургане, сумму ущерба, причиненного в результате сброса в реку сточных вод с загрязняющими веществами с октября 2019-го по июль 2020 года. В начале 2021 года ведомство проводило внеплановую проверку организации, в том числе проверялось исполнение выданных ранее 13 предписаний, касавшихся сброса промывных и сточных вод в поверхностные водные объекты.

Осенью 2020 года Курганская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, которые сбрасываются с очистных сооружений в реки Черная, а также Плоская и Тобол по некоторым веществам превышает допустимые нормы в 192 раза.

«Водный союз» возражал против иска в полном объеме. «В том числе в связи с отсутствием факта причинения вреда реке Черная. Организация использует очистные сооружения Кургана, работа которых направлена на очистку поступающих от жилого фонда и предприятий сточных вод. Таким образом, “Водный союз” предотвращал и предотвращает поступление неочищенных стоков в реку. Мотивировочная часть решения суда не опубликована. Надеемся, что все доводы «“Водного союза” были признаны судом обоснованными»,— говорится в ответе пресс-службы компании на запрос «Ъ-Южный Урал». При этом представители организации признают, что технологии очистки стоков в Кургане устарели.

«“Водный союз” использует очистные сооружения надлежащим образом, своевременно производит все необходимые ремонтные работы и максимально использует все существующие технические возможности по очистке стоков. Однако сооружения были введены в эксплуатацию в 1984 году. Они спроектированы по нормам того времени и не позволяют соблюдать в полном объеме современные нормативы к качеству сточных вод, которые, между прочим, значительно строже, чем требования к питьевой воде. Поэтому очистным сооружениям города требуется полномасштабная реконструкция»,— сообщили в компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Водный союз» на 100% принадлежит АО «СУЭНКО», которым в свою очередь владеет ООО «Корпорация СТС» (бенефициары Алексей Бобров и Артем Биков). Выручка компании в 2021 году составила 1,3 млрд руб. (954 млн в 2020 году), чистая прибыль — 83,4 млн (30,4 млн).

Уральское управление Росприроднадзора намерено обжаловать решение суда. «В настоящий момент управление не располагает сведениями об основаниях, которые были положены в основу решения суда об отказе в удовлетворении требований. В установленный законом срок Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора будет подана апелляционная жалоба»,— говорится в ответе ведомства на запрос «Ъ-Южный Урал».

Необходимость реконструкции очистных сооружений канализации в Кургане, а также Арбинского водозабора, который обеспечивает горожан питьевой водой, обсуждается уже несколько лет. В 2021 году «Водный союз» заказал разработку проекта реконструкции очистных сооружений канализации. На сегодня, по данным компании, документ еще не готов. По результатам его разработки будет определена стоимость реконструкции. В 2021 году объем затрат оценивался в 2,5 млрд руб. Источник финансирования пока не определен.

В правительстве Курганской области и администрации Кургана не ответили на запросы по вопросу реконструкции очистных сооружений канализации. Депутат Курганской городской думы Яков Сидоров сообщил, что власти Кургана этот вопрос не поднимают. Летом прошлого года дума одобрила передачу арендуемых «Водным союзом» Арбинских очистных сооружений водопровода от АО «Курганводоканал» в собственность муниципалитета. Тогда спикер Игорь Прозоров пояснил, что это необходимо для участия в программе «Чистая вода». В 2021 году правительство региона сообщало о том, что реконструкцию очистных сооружений водозабора профинансирует федеральный бюджет. Пока объект не включен ни в одну программу. В «Водном союзе» уточнили, что проект разработан и уже прошел государственную экспертизу. Стоимость реконструкции составит 1,8 млрд руб. Планируется заключение соглашения между правительством Курганской области и Минстроем РФ. По данным компании, сроки реализации проекта реконструкции Арбинских очистных сооружений водопровода2023–2024 годы.

Юлия Гарипова