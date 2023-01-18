Госдолг Краснодарского края за год вырос на 13%

Государственный долг Краснодарского края, по данным на 1 января 2023 года, составляет 112,56 млрд руб. Это на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (99,53 млрд руб.), следует из данных регионального Минфина.

Наибольшую долю в структуре госдолга занимают бюджетные кредиты — 88 млрд руб. За год их объем вырос на 24,8% (70,53 млрд руб. — по данным на 1 января 2022 года). Еще 24,5 млрд руб. составляют заимствования в ценных бумагах (-15,5%). Коммерческих кредитов Краснодарский край не имеет.

В июле 2022 года государственный долг Кубани впервые с декабря 2021 года превысил 100 млрд руб.

Алексей Белянин

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