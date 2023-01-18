В Самаре начали обсуждать проект объединенной зоны охраны исторического поселения

Обсуждение проекта объединенной зоны охраны исторического поселения стартовало в Самаре. Оно проводится в региональном Союзе архитекторов. Об этом сообщает городская администрация.
В конце декабря минувшего года проект объединенной зоны охраны исторического поселения Самары получил положительное заключение госэкспертизы. Документ опубликован на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.
Он размещен для общественного обсуждения. Горожане могут озвучить свои мнения по проекту по 27 января текущего года включительно.