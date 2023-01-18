В Самаре начали обсуждать проект объединенной зоны охраны исторического поселения

Обсуждение проекта объединенной зоны охраны исторического поселения стартовало в Самаре. Оно проводится в региональном Союзе архитекторов. Об этом сообщает городская администрация.

В конце декабря минувшего года проект объединенной зоны охраны исторического поселения Самары получил положительное заключение госэкспертизы. Документ опубликован на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) Самарской области.

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Он размещен для общественного обсуждения. Горожане могут озвучить свои мнения по проекту по 27 января текущего года включительно.

Георгий Портнов