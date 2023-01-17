Верховный суд утвердил пятилетний срок подростку, задумавшему взорвать здание ФСБ в Minecraft

Верховный суд утвердил приговор в виде пяти лет колонии для 16-летнего Никиты Уварова, признанного виновным в обучении террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ).

На заседании Верховного суда Никита Уваров сказал (цитата по SOTAvision): «Я не опасен для общества. Я считаю, что пять лет тюремного заключения — это слишком жестоко. Я раскаялся, исправился и больше не планирую попадаться в поле зрения органов и нарушать закон».

10 февраля 2022 года в Канске выездная коллегия Восточного окружного военного суда приговорила Никиту Уварова к пяти годам воспитательной колонии и штрафу в 30 тыс. руб.

Двух других фигурантов дела освободили от ответственности по статье о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности. По другим статьям им назначили три и четыре года условно.

Никиту Уварова и еще двух подростков задержали в ноябре 2022 года. В ФСБ тогда сообщили, что задержанные изготавливали взрывчатые вещества и испытывали их в заброшенных зданиях. Упоминалось, что школьники обсуждали идею сделать копию здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft и взорвать его.

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