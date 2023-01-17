Грузооборот торгового порта Владивостока за 2022 год превысил 13 млн тонн

Общий грузооборот ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП; входит в группу FESCO) за прошлый год составил 13,4 млн тонн (рост на 3,7% к 2021 году).

При этом ВМТП обработал 768 057 TEU (TEU — эквивалент 20-футового контейнера), что на 1,4% больше показателя 2021 года.

Согласно сообщению ПАО, Владивостокский морской торговый порт третий год подряд стал лидером среди стивидоров России по контейнерообороту.

«На втором месте в рейтинге российских портов — ООО "Восточная стивидорная компания" с результатом 624 440 TEU. Тройку лидеров замыкает ООО НУТЭП (582 498 TEU)»,— говорится в сообщении ВМТП.

В ВМТП отмечают, что в 2022 году мировой рынок логистики изменился, экспортные и импортные потоки активно двинулись на Дальний Восток.

Алексей Чернышев, Владивосток