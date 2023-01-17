Кассационную жалобу экс-депутата Госдумы рассмотрят в конце января

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции перенес дату судебного заседания по рассмотрению кассационной жалобы бывшего депутата Госдумы Алексея Бурнашова. Изначально оно было назначено на 16 января, но по ходатайству одной из сторон рассмотрение перенесено на 25 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Бурнашов был осужден летом прошлого года за применение насилия в отношении полицейского и его оскорбление. Инцидент произошел после того, как сотрудники ГИБДД заподозрили, что депутат находится за рулем в состоянии опьянения. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Сам бывший депутат признал вину, но просил наказать его условным сроком.