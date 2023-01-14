Офис президента Украины сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры Киева

В Киеве осуществлена ракетная атака на объекты критической инфраструктуры, сообщил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. О пострадавших пока информации нет. В Киевской и соседствующей с ней Черниговской области объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в Днепровском районе. Кроме того, в Голосеевском районе столицы на нежилую территорию упали обломки ракеты. По его словам, никто не пострадал.

Ранее сегодня, 14 января, глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщал, что загорелся один из объектов критической инфраструктуры. Были обстреляны объекты инфраструктуры в Харькове, в городе приостановило работу метро. Также с утра были слышны взрывы в Буче и в подконтрольном Украине Запорожье.

О российской военной операции на Украине читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер