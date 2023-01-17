Глава Добрянки проработает на своем посту до конца января

Глава Добрянского округа Константин Лызов переходит на работу в администрацию губернатора. Его последний рабочий день в Добрянке — 27 января. Об этом он сообщил изданию «Зори Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

До выборов нового руководителя исполнять обязанности главы муниципалитета будет первый заместитель господина Лызова Николай Поздеев. По данным телеграм-канала «Лбов», главным претендентом на пост главы Добрянки может стать бывший глава Дивьинского сельского поселения Дмитрий Антонов.

Константин Лызов руководил Добрянкой с 2005 года. Вчера стало известно о его переходе на работу в администрацию губернатора Пермского края. В должности замруководителя он будет курировать департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления.