Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Байден объявил режим бедствия в Джорджии из-за штормов и торнадо

Президент США Джо Байден объявил режим бедствия в Джорджии, назвав ситуацию в штате «крупной катастрофой». Это решение было принято из-за начавшихся там штормов и торнадо, сказано в заявлении Белого дома. По поручению господина Байдена штату окажут федеральную помощь для восстановления пострадавших районов.

Согласно распоряжению президента США, помощь может включать выплату грантов на временное жилье и ремонт домов. Также местным жителям могут выдать недорогие кредиты для покрытия незастрахованных потерь имущества. Сумма ущерба, понесенного штатом, пока оценивается.

СМИ писали, что шторм и торнадо обрушились на несколько южных штатов США на прошлой неделе. По данным CNN, в штате Алабама погибли семь человек, в Джорджии — двое. В обоих штатах около 40 тыс. домов и предприятий остались без электричества. Губернатор Джорджии Брайан Кемп объявил чрезвычайное положение в пострадавших районах штата.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...