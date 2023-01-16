Лопасти все это

Башкирскому ООО «Ротор» не удалось взыскать с московского АО «Аэроэлектромаш» 30,4 млн руб. неосновательного обогащения в результате затрат на разработку конструкторской документации легкого вертолета R-34 и изготовление его выставочного макета. Арбитражный суд Москвы установил, что «Ротор» условия договора не выполнил, а макет привез на конкурс в столицу России по своему желанию «в целях рекламы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макет вертолета, установил суд, «Ротор» вывез в Москву в рекламных целях

Фото: Сергей Михеев, "Российская газета" Макет вертолета, установил суд, «Ротор» вывез в Москву в рекламных целях

Фото: Сергей Михеев, "Российская газета"

Арбитражный суд Москвы повторно рассмотрел заявление башкирского опытного конструкторского бюро «Ротор» о взыскании с московского акционерного общества «Аэроэлектромаш» неосновательного обогащения. Первое заявление о взыскании 21,7 млн руб. затрат (12,8 млн руб. на разработку макета легкового вертолета R-34 и 8,9 млн руб. — конструкторской документации) было удовлетворено в апреле 2022 года, в июне апелляционный суд оставил решение без изменения, но в сентябре арбитражный суд Московского округа вернул дело на новое рассмотрение, где истец увеличил исковые требования до 30,4 млн руб.

Договор на разработку рабочей конструкторской документации на легкие вертолеты R-34 был заключен в апреле 2018 года. Истец заявлял в суде, что в мае 2019 года, помимо прочего, изготовил и передал заказчику макет вертолета. Работы не были предусмотрены договором. Этот макет, заявляла компания в суде, заказчик представил на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia в 2019 году и на конкурсе «Золотые крылья МАКС-2019». По мнению истца, действующий на тот момент директор «Ротора» Сергей Фатькин не заключил договор на изготовление макета «в нарушение интересов компании и злоупотребляя своими полномочиями», поскольку в феврале 2021 года перешел работать в «Аэроэлектромаш».

Кассация признала выводы судов необоснованными, поскольку в июле 2020 года арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Аэроэлектромаш» к «Ротору», что доказывает неисполнение компанией своих обязательств по договору. В ходе рассмотрения дела было установлено, что «Ротор» не передал акционерному обществу конструкторскую документацию, а также не представил доказательства ее сдачи в установленном договором порядке, в связи с чем с компании судом был взыскан аванс 51,5 млн руб.

Отказывая в удовлетворении иска при повторном рассмотрении дела, суд указал, что в апреле 2019 года компания «самостоятельно и в собственных интересах» перевезла из Кумертау в Москву макет вертолета, поскольку АО «Аэроэлектромаш» «разрешило разместить на своей экспозиции имущество, принадлежащее “Ротор”» на основании устной договоренности «в целях рекламы». После завершения выставки макет находился на хранении у «Аэроэлектромаша», пока в январе 2021 года стороны не заключили договор хранения, после чего летом макет был перевезен в Кумертау.

В октябре по решению арбитражного суда Башкирии макет снова был передан на хранение «Аэроэлектромашу» в качестве обеспечительных мер как кредитору, который заявил требования на 53,2 млн руб. в рамках рассмотрения дела о банкротстве компании «Ротор» (находится во внешнем управлении до сентября 2023 года). Суд установил, что стороны не договаривались о покупке-продаже макета и изготовлении его именно для нужд «Аэроэлектромаша».

Внешний управляющий «Ротора» Айдар Валеев сообщил «Ъ-Уфа», что компания готовит апелляционную жалобу.

«Решение по этому делу считается преюдициальным, а соответствующие обстоятельства — установленными и не подлежащими доказыванию. В целом же я бы отметил, что судебные акты по этому спору очевидно будут использованы арбитражным управляющим для возможного взыскания убытков с бывшего руководителя ООО ОКБ “Ротор”»,— считает старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин.

Старший юрист юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Кирилл Барановский считает перспективу отмены решения суда крайне низкой. «Из судебных актов по делу следует, что факт наличия неосновательного обогащения на стороне ответчика истец доказывал нахождением макета вертолета во владении ответчика. При повторном рассмотрении дела суд весьма подробно описал обстоятельства нахождения макета вертолета во владении ответчика, сославшись на соглашение сторон о хранении имущества»,— считает он.

Карина Мамаева