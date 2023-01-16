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В кубанской исправительной колонии изготовили крупную партию одежды для участников СВО

В женской исправительной колонии №3 УФСИН России по Краснодарскому краю (Усть-Лабинский район) представителю Минобороны передана крупная партия швейных изделий для участников специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба краевого УФСИН.

На швейном участке женского исправительного учреждения работают около 200 женщин, которые в короткие сроки изготовили более 74 тыс. изделий. Участникам СВО переданы зимние маскирующие костюмы, спальные мешки и нательное белье. По данным ФСИН, представители Минобороны отметили высокий профессионализм персонала исправительного учреждения, обеспечившего своевременный выпуск и высокое качество продукции.

Анна Перова, Краснодар

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