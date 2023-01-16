Суд в Гатчине освободил от ответственности и отправил в психиатрическую больницу обвиненного в педофилии отца восьмерых детей

Гатчинский городской суд признал виновным и освободил от уголовной ответственности по причине невменяемости 49-летнего Андрея Бовта, обвиняемого в сексуальном насилии в отношении своей несовершеннолетней дочери и хранении взрывчатки. Он будет направлен на лечение в специализированную психиатрическую больницу, сообщила пресс-служба гатчинской прокуратуры.

«Андрей Бовт освобожден от уголовной ответственности за совершение в состоянии невменяемости запрещенных законом деяний, подпадающих под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223, ч. 1 ст. 222, п. "б" ч. 4 ст. 132, п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ, и к нему применены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа»,— говорится в сообщении.

«Ъ» подробно рассказывал о деле Андрея Бовта. В 2019 году Гатчинский городской суд отправил его в СИЗО на два месяца по подозрению в изнасиловании своей дочери. По версии следствия, девочка подвергалась насилию с 2012 года, когда ей было шесть лет. При обыске в подвале дома отца восьмерых детей обнаружили тир и склад оружия. Школу и детский сад никто из детей не посещал. По некоторым данным, многие из них не могли ответить на вопрос о том, какая у них фамилия. За медицинской помощью семья также никогда не обращалась. Из-за этого СМИ называли Андрея Бовта «Гатчинским Мэнсоном».

Подробнее — в материале «"Мне одна мысль об изнасиловании противна"».

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