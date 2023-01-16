В Новороссийске 26 тыс. жителей остались без воды из-за аварии на сетях

Прорыв трубы магистрального водовода произошел на пересечении улиц Волгоградской и Малоземельской в Новороссийске, сообщили в пресс-службе городского водоканала. На время аварийных работ от холодного водоснабжения отключили 26 тыс. жителей, которые проживают в многоквартирных домах, а также 17 школ, детсадов и спортивных учреждений. Всего в зону отключения попали семь микрорайонов: 7-й, 9-й, 10-й, 14-й, 15-й, 16-й, верх 3-го (южная часть города).

«16 января с 14:00 до окончания работ будет выполнено технологическое отключение подачи воды. Подвоз воды населению будет производиться по заявкам по телефонам МУП "Водоканал" 30-98-60, 30-98-61»,— говорится в сообщении.

Чрезвычайная ситуация, по данным властей города, не прогнозируется.

Среди социальных объектов, которые остались без воды, школы №11, №10, «МТЛ», №19, №33, №63, №80, №81, гимназия №1; спортивные школы «Олимп, «Ника», «НКРП, «АГУ», детские сады №12, №9, №62, №7.

Наталья Решетняк

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