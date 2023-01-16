Власти Татарстана планируют ужесточить требования к содержанию животных

В Татарстане власти намерены ужесточить требования содержанию и выгулу домашних животных. Проект постановления опубликован на портале правительства, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

В частности, в жилом помещении с несколькими семьями и коммунальной квартиры для заведения домашних животных нужно будет получать письменное согласие всех собственников помещений. При этом животных нельзя будет содержать в придомовых территориях и в помещениях, которые не являются частями квартирах. Кроме того, в жилых помещениях, на садовых участках и в гаражных кооперативах планируют запретить работу пунктов временной передержки, гостиниц для животных.

Также в случае принятия документа хозяева собак должны будут сопровождать животных до места выгула с использованием намордника и поводка. Они должны исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения собаки. При этом такое требование не планируют распространять на щенков (возрастом до трех месяцев), на собак карликовых пород и собак, анатомические особенности строения головы которых не позволяют зафиксировать намордник.

Владельцы собак должны обеспечивать режим тишины и во время прогулки, и в жилых помещениях (с 22:00 до 6:00 по будням и с 23:00 до 6:00 — по выходным).

"Ъ-Казань"