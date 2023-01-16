Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСИН не имеет отношения к магазину «Сидим-Едим»

Сайт торговой площадки «Фсинмагазин.рф», доставляющей еду в московские СИЗО, никак не связан с ФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на фоне новостей о ребрендинге магазина и смены его названия на «Сидим-Едим».

Телеканалу RT представители ФСИН пояснили, что упомянутый магазин — это коммерческая структура, оказывающая частные услуги и с государственными органами никак не связанная.

Сейчас на главной странице интернет-магазина все еще размещено название «Фсинмагазин». В контактных данных организации указано обновленное наименование: «Сидим-Едим», перед которым размещен знак копирайта, вероятно, указывающий на его юридическую регистрацию.

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...