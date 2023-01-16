ФСИН не имеет отношения к магазину «Сидим-Едим»

Сайт торговой площадки «Фсинмагазин.рф», доставляющей еду в московские СИЗО, никак не связан с ФСИН. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на фоне новостей о ребрендинге магазина и смены его названия на «Сидим-Едим».

Телеканалу RT представители ФСИН пояснили, что упомянутый магазин — это коммерческая структура, оказывающая частные услуги и с государственными органами никак не связанная.

Сейчас на главной странице интернет-магазина все еще размещено название «Фсинмагазин». В контактных данных организации указано обновленное наименование: «Сидим-Едим», перед которым размещен знак копирайта, вероятно, указывающий на его юридическую регистрацию.

Андрей Сапожников